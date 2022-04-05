В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева наградили лучших сотрудников учреждения

В торжественной обстановке директор учреждения Руслан Куштов вручил своим подчиненным грамоты «За большой вклад в развитие культуры и искусства Республики Ингушетия и в связи с празднованием Дня работника культуры».

Так, Эсет Котиева была награждена грамотой Главы Ингушетии, Роза Майсигова и Зухра Дударова — почетной грамотой председателя регионального правительства, женская вокальная группа «Дека илли» — почетной грамотой министра культуры республики.

Кроме того, почетными грамотами была отмечена группа монтировщиков сцены филармонии: Адам Костоев, Руслан Цороев, Назир Беков, Муслим Холухоев, Руслан Кодзоев.

Отметим также, что заместитель директора филармонии Бекхан Халухаев удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия».