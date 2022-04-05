В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева наградили лучших сотрудников учреждения

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В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева состоялась церемония награждения сотрудников учреждения, сообщила пресс-служба филармонии.

В торжественной обстановке директор учреждения Руслан Куштов вручил своим подчиненным грамоты «За большой вклад в развитие культуры и искусства Республики Ингушетия и в связи с празднованием Дня работника культуры».

Так, Эсет Котиева была награждена грамотой Главы Ингушетии, Роза Майсигова и Зухра Дударова — почетной грамотой председателя регионального правительства, женская вокальная группа «Дека илли» — почетной грамотой министра культуры республики.

Кроме того, почетными грамотами была отмечена группа монтировщиков сцены филармонии: Адам Костоев, Руслан Цороев, Назир Беков, Муслим Холухоев, Руслан Кодзоев.
Отметим также, что заместитель директора филармонии Бекхан Халухаев удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия».

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