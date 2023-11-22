В Госуниверситете Ингушетии откроется военно-учебный центр

В своем Telegram Глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил, что на очередном заседании коллегии Минобороны России под руководством руководителя ведомства генерала армии Сергея Шойгу, комиссия принимала отчет ректоров российских вузов о готовности учебных учреждений к созданию военно-учебных центров.

Ректор Ингушского госуниверситета Фатима Албакова успешно презентовала вуз и его готовность создать военно-образовательный центр.

«Ежегодно здесь смогут проходить подготовку более 100 студентов, обучающихся на очной форме. И это будет учитываться как прохождение воинской службы в рядах армии Российской Федерации. А после обучения студенты смогут получить квалификацию по определенной военно-учетной специальности, а также воинское звание. Кроме того, курсантам будут выдаваться наряду с дипломами об окончании вуза и военные билеты», — отметил руководитель региона.

По его словам, если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на должность, по которой он проходил подготовку.

«Хочу отметить, что воспитание любви к Родине и стремление защищать ее целостность — основные аспекты в работе с молодежью. Создание военно-учебного центра на базе Ингушского государственного университета представляет собой важный шаг в этом направлении. Он позволит молодым людям получить не только академическое образование, но и профессиональную военную подготовку, которая разовьет их личностные качества, дисциплину и ответственность перед Родиной. Молодежь будет иметь возможность приобрести знания и навыки, необходимые для защиты родного края и его ценностей», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.