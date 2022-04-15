Мероприятие

В гуманитарном колледже инноваций Ингушетии прошли торжества к 6-летию учебного заведения

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В Северо-Кавказском гуманитарном колледже инноваций состоялось мероприятие, приуроченное к 6-летию со дня основания среднего специального учебного заведения и 77-летия со дня рождения ингушского поэта и драматурга Гирихана Гагиева.

Мэр города Сунжа Аслан Умаров, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, совместно со своим заместителем Мусой Дзязиковым принял участие в мероприятии. В своём выступлении перед родителями, студентами и руководством колледжа градоначальник отметил большую значимость колледжа и то, что год от года учебное заведение динамично расширяет свои возможности.

«Сегодня это один из лучших колледжей по всем направлениям в Республике Ингушетия по оснащённости, по образовательной программе и по численности студентов», — подчеркнул Аслан Умаров.

Также в своей речи глава муниципалитета пожелал колледжу дальнейших успехов и поздравил всех с наступлением священного месяца Рамадан, пожелав гостям лёгкого поста, мира и всех благ этого месяца.

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