В ходе Вахты памяти «Терский рубеж 2022» найдены останки двух безымянных защитников Отечества

Поисковики из Ингушетии, Брянской, Астраханской, Ростовской областей, Ставропольского края, Чеченской, Северо-Осетинской республик и других регионов проводили поисковые работы в районе Терского хребта, на подступах к Малгобеку и Грозному.

Благодаря кропотливой работе поисковиков были обнаружены останки двух бойцов Красной Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. К сожалению, установить имена павших героев не представилось возможным ввиду отсутствия предметов, по которым можно было бы идентифицировать их.

«В ходе проведения данных полевых работ у молодых поисковиков имеется возможность перенять опыт у более опытных. К примеру, в отряде брянских поисковиков есть люди, которые имеют опыт полевого поиска двадцать и более лет. В то время, когда в составе чеченских поисковиков есть абсолютные новички. Вот что значит поисковая дружба», — рассказал руководитель поискового отряда «Витязь» из Брянской области Дмитрий Сычев.

По его словам, кроме поисковой работы, члены отряда «Витязь» принимали участие и военно-патриотическом воспитании молодежи, передавая свой опыт воспитанникам «Юнармии» города воинской славы Малгобека.

За активное участие и личный вклад в проведении Вахты памяти «Терский рубеж» все члены отряда, принимавшие участие в данном мероприятии, были отмечены благодарностями Республики Ингушетия.