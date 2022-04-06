В Ингушетии 1 апреля, как и по всей России, стартовал весенний призыв

«Наряд на весенний призыв в текущем году не превышает задание прошлого года. Призыв пройдёт в плановом порядке. Мероприятия призыва никак не связаны со специальной военной операцией, так как для участия в ней привлекаются только офицеры и военнослужащие по контракту. Призывников распределят в различные рода войск по всей России», — рассказал газете «Ингушетия» военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев.

Граждане, получившие повестки, обязаны явиться в военный комиссариат в указанные дату и время. После проверки представленных документов и уточнения записей в личном деле призывник направляется к специалисту по профессиональному психологическому отбору для оценки его нервно-психической устойчивости, а затем на медицинское освидетельствование.

Граждане, признанные годными для прохождения военной службы, направляются на заседание призывной комиссии. Здесь, после анализа результатов медосвидетельствования, формируются предложения о предназначении призывников по видам и родам войск для подготовки и прохождения военной службы по соответствующим военно-учетным специальностям.

Также уточняются состав семьи, материальное положение, жилищные условия, заработок призывника и членов его семьи, образование, наличие военно-учетной специальности, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений и другие сведения, необходимые для принятия призывной комиссией соответствующего решения, определённого Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Председатель призывной комиссии объявляет решение гражданину, в отношении которого оно принято. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки. Такое решение выносится на основании документов, представленных призывником, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса.

Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу, вручается повестка о явке в назначенный срок в военный комиссариат для отправки на республиканский сборный пункт. По прибытии в военный комиссариат Ингушетии рекруты ещё раз проходят медицинскую комиссию, в дальнейшем направляются к месту прохождения военной службы.

На сборном пункте призывников обеспечивают вещевым имуществом и питанием по нормам, установленным правительством Российской Федерации, и в порядке, определяемом Министерством обороны РФ. Все антиковидные меры по-прежнему будут соблюдаться.

По словам военного комиссара Ингушетии Тимура Местоева, первые отправки в войска по договорённости начнутся после мусульманского праздника Ураза-байрам (Мархаш).

Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 167 «О призыве в апреле-июле 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 апреля по 15 июля 2022 г. пройдёт призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек.