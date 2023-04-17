Благотворительность

В Ингушетии 10 тыс. детей получили подарки от благотворительного фонда

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Благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева продолжает принимать активное участие в реализации в республике социальных программ, приуроченных к Рамадану и празднику разговения Ид аль-Фитр. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В дополнение к продуктовым наборам, в начале недели переданным малоимущим семьям, проживающим в разных населенных пунктах республики, фонд направил 10 тысяч сладких подарков воспитанникам детских садов, ученикам сельских школ и одаренным детям. В числе получателей подарков — гимназия «Марем», Горский кадетский корпус и ряд других образовательных учреждений», — сказал собеседник издания.

Особые подарки фонд «САФМАР» подготовил для детей с ограниченными возможностями здоровья из различных районов Ингушетии. Для детей, столкнувшихся с серьезными заболеваниями, будет приобретено специальное лечебное питание. Все дети имеют тяжелые диагнозы, такие как ДЦП, аутизм, эпилепсия и другие. Приобретение специализированного питания станет для них незаменимой поддержкой и приятным дополнением к празднованию Ураза-Байрам (Мархаш).

Ранее сообщало, что власти Ингушетии по инициативе Махмуд-Али Калиматова раздадут порядка 3,5 тыс. продуктовых наборов малообеспеченным людям, а также семьям участников СВО.

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