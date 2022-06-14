В Ингушетии 14 июня стартует летняя оздоровительная кампания

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, 20 июня будет дан старт работе пришкольных лагерей дневного пребывания под эгидой образовательного ведомства республики. В них отдохнут более 3,5 тысячи детей.

В первоочередном порядке путевки в лагеря отдыха будут предоставлены детям из малоимущих семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Отмечается, что для обеспечения детского отдыха и оздоровления в летний период привлечено более 600 педагогов. Напомним, этим летом в Ингушетии запланирован отдых и оздоровление более 5 тысяч детей и подростков.