В Ингушетии 14 июня стартует летняя оздоровительная кампания

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С 14 июня текущего года 3 республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом начинают свою работу. Это — детский оздоровительный лагерь «Эрзи», лагерь имени Комарова, центр подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот», в которых смогут отдохнуть около 1,5 тысячи детей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, 20 июня будет дан старт работе пришкольных лагерей дневного пребывания под эгидой образовательного ведомства республики. В них отдохнут более 3,5 тысячи детей.

В первоочередном порядке путевки в лагеря отдыха будут предоставлены детям из малоимущих семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Отмечается, что для обеспечения детского отдыха и оздоровления в летний период привлечено более 600 педагогов. Напомним, этим летом в Ингушетии запланирован отдых и оздоровление более 5 тысяч детей и подростков.

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