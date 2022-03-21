В Ингушетии 21 марта стартовал досрочный этап ЕГЭ

Отмечается, что на сдачу ЕГЭ по этим предметам заявлено 40 участников, из них по одному человеку сдают литературу и географию, 38 — химию. Экзамены проходят в школе № 6 города Назрани.

«В этом году на сдачу ЕГЭ в досрочный период заявлено 100 человек. Ребята будут сдавать экзамены на базе назрановской школы № 6. Надеюсь, все участники справятся с заданиями успешно и поступят в выбранные вузы», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Во всех аудиториях ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме и используются технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ. Ход экзаменов контролируют общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной этап начнется 26 мая и продлится до 2 июля.