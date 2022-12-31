В Ингушетии 33 семьи правоохранителей получили ключи от квартир и выплаты
По поручению главы МВД по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Пономарев вручил членам 18 семей действующих и отставных правоохранителей ключи от квартир, еще 15 — получили документы о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
«Таким образом, накануне Нового года 33 семьи стражей правопорядка улучшили свои жилищные условия», — отметили в пресс-службе ведомства.
Полковник Пономарев тепло поздравил собравшихся с новосельем и Новым годом, пожелал успехов и удачи в наступающем году, а детям коллег — вырасти достойными наследниками своих отцов.