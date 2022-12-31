Жилье

В Ингушетии 33 семьи правоохранителей получили ключи от квартир и выплаты

0

По поручению главы МВД по Ингушетии Михаила Коробкина его заместитель Василий Пономарев вручил членам 18 семей действующих и отставных правоохранителей ключи от квартир, еще 15 — получили документы о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

«Таким образом, накануне Нового года 33 семьи стражей правопорядка улучшили свои жилищные условия», — отметили в пресс-службе ведомства.

Полковник Пономарев тепло поздравил собравшихся с новосельем и Новым годом, пожелал успехов и удачи в наступающем году, а детям коллег — вырасти достойными наследниками своих отцов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии закупили 10 электроскутеров для туристов на внедорожной резине
Госавтоинспекция Ингушетии проводит акцию «Нетрезвый водитель»
Глава Ингушетии поручил оперативно реагировать на обращения граждан в праздничные дни
За центральной мечетью в Магасе горят помещения для строителей
В Карабулаке построят центр соцобслуживания населения
Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей проявлять бдительность в праздничные дни
Глава Ингушетии вручил ключи от квартиры ветерану труда Зайдат Кусиевой
Дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получили подарки от газовиков Ингушетии
В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная акция «Всей семьей в музей»
В Русском театре Ингушетии состоялась сдача спектакля по пьесе Джюдженоглу «Лавина»
В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода

Главное

Яндекс.Метрика

 