В Ингушетии 33 семьи правоохранителей получили ключи от квартир и выплаты

«Таким образом, накануне Нового года 33 семьи стражей правопорядка улучшили свои жилищные условия», — отметили в пресс-службе ведомства.

Полковник Пономарев тепло поздравил собравшихся с новосельем и Новым годом, пожелал успехов и удачи в наступающем году, а детям коллег — вырасти достойными наследниками своих отцов.