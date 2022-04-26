Ид аль-Фитр

В Ингушетии 4 мая объявили выходным днем в связи с празднованием Ид аль-Фитр

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 4 мая нерабочим днем в связи с празднованием окончания священного месяца поста Рамадан. Соответствующий указ размещен на официальном сайте администрации Главы и правительства региона.

Указ также предполагает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и работу в усиленном режиме представителей МВД по региону.

Праздник Ид аль-Фитр (Мархаж) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. В 2022 году рамадан начался 1 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.

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