В Ингушетии 4 мая объявили выходным днем в связи с празднованием Ид аль-Фитр
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 4 мая нерабочим днем в связи с празднованием окончания священного месяца поста Рамадан. Соответствующий указ размещен на официальном сайте администрации Главы и правительства региона.
Указ также предполагает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и работу в усиленном режиме представителей МВД по региону.
Праздник Ид аль-Фитр (Мархаж) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. В 2022 году рамадан начался 1 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.