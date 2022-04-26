В Ингушетии 4 мая объявили выходным днем в связи с празднованием Ид аль-Фитр

Указ также предполагает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и работу в усиленном режиме представителей МВД по региону.

Праздник Ид аль-Фитр (Мархаж) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. В 2022 году рамадан начался 1 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.