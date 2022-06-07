Память

В Ингушетии 4 памятника внесены в единый государственный реестр ОКН

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Управление культурного наследия Ингушетии включило в единый государственный реестр объектов культурного наследия 4 памятника, рассказали в учреждении.

В результате государственной историко-культурной экспертизы в реестр вошли Братская могила советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, в сельском поселении Экажево, Братская могила воинов, павших при обороне села Экажево от белогвардейцев в 1919 г., Братская могила советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, в сельском поселении Яндаре, памятник основателю и первому старшине села Долаково Дахкильгову Долакху Гастемировичу.

По итогам рассмотрения актов экспертизы управлением принято решение о включении вышеуказанных памятников в реестр в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Это означает, что заботиться о сохранности памятников должны органы местного самоуправления.

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