В Ингушетии 6 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации
В Ингушетии 6 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, двое из них — на ИВЛ.
На 31 марта проведено 768 223 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 285 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+26 за сутки).
За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 655 (+66 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 28 жителей республики старше 60 лет.
Всего госпитализировано 100 человек, 33 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.
982 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.