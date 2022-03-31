Коронавирус

В Ингушетии 6 пациентов с Covid-19 находятся в отделении реанимации

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В Ингушетии 6 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, двое из них — на ИВЛ.

На 31 марта проведено 768 223 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 40 285 впервые установленный диагнозов Covid-19 (+26 за сутки).

За весь период умерло 548 человек, выздоровело — 38 655 (+66 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 28 жителей республики старше 60 лет.

Всего госпитализировано 100 человек, 33 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.

982 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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