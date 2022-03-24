ЕГЭ

В Ингушетии 62 выпускника сдают ЕГЭ по русскому языку в досрочный период

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В Ингушетии, как и по всей стране, выпускники сдают единый государственный экзамен по русскому языку в досрочный период.

В республике, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, на сдачу экзамена по этой дисциплине заявлено 62 выпускника, из них 2 участника с ограниченными возможностями здоровья. Экзамен проходит в шестой назрановской школе.

«Выпускники сдают один из обязательных экзаменов, успешная сдача которого обеспечивает получение ими аттестата о среднем общем образовании», — сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова. Она добавила, что экзамен по русскому языку длится 3 часа 30 минут, для лиц с ОВЗ время увеличено на полтора часа.

Отмечается, что во всех экзаменационных аудиториях ведется видеонаблюдение. На входе установлена рамка металлодетектора. Ход экзаменов контролируют общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Напомним, досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, в нем примут участие около 100 выпускников прошлых лет. Следующий экзамен участники будут сдавать 28 марта, это будет экзамен по математике.

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