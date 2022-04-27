В Ингушетии 70-летний пенсионер ответит в суде за убийство односельчанина

«По версии следствия, мужчина 7 ноября 2021 года, увидев приехавшего к своим соседям односельчанина, с которым у него ранее сложились неприязненные отношения, нанес ему ножевое ранение в грудную клетку. В результате 56-летний потерпевший скончался во дворе соседнего дома», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство).

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд республики.