Криминал

В Ингушетии 70-летний пенсионер ответит в суде за убийство односельчанина

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В отношении 70-летнего жителя сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии возбудили уголовное дело по обвинению в убийстве им односельчанина в ноябре 2021 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина 7 ноября 2021 года, увидев приехавшего к своим соседям односельчанина, с которым у него ранее сложились неприязненные отношения, нанес ему ножевое ранение в грудную клетку. В результате 56-летний потерпевший скончался во дворе соседнего дома», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство).

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд республики.

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