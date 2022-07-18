В Ингушетии 9 учащихся учебных заведений культуры будут получать стипендии Главы региона

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Девять наиболее отличившихся учащихся учебных заведений культуры и искусства из Ингушетии будут получать стипендии Главы республики в рамках программы «Поддержка талантов в области культуры Республики Ингушетия», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Решение об этом на основании всех представленных кандидатами документов было принято на заседании стипендиальной комиссии Минкультуры, которое прошло под председательством замминистра Хаджибикара Мальсагова. Всего документы на назначение стипендии Главы подали свыше 25 студентов.

«Задача государства, деятелей культуры, общественности — не просто сохранить те традиции, которые у нас сформировались, но и приумножить, обеспечить преемственность. Очевидно, что работа с одаренной творческой молодежью, тем более в такой сфере, как культура, требует особой гибкости и нестандартных решений, отказа от шаблонов, механистических унификаций. И, конечно, нельзя сводить подготовку профессиональных творческих кадров лишь к сугубо образовательным услугам», — констатировал Х. Мальсагов.

Замминистра культуры Ильяс Евлоев, входивший в состав комиссии, в свою очередь отметил, что необходимо всячески поддерживать молодежь в стремлении к реализации своего творческого потенциала, самовыражению, приобщению к искусству.

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