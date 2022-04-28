Прокуратура

В Ингушетии администрацией села незаконно выделено 5 земельных участков

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Выявлен факт незаконного выделения администрацией сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района местным жителям земельных участков, сообщает надзорное ведомство Ингушетии.

Малгобекской городской прокуратурой установлено, что должностным лицом населенного пункта в период 2018-2019 годов, в отсутствие правоустанавливающих документов, выдано 5 выписок из похозяйственной книги, на основании которых оформлено право собственности.

Прокуратурой в порядке ст. 37 УПК России в следственное управление СКР по республике направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица за превышение должностных полномочий.

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