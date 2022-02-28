Криминал

В Ингушетии арестованы полицейский и его знакомый по подозрению в незаконном обороте оружия

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Главным следственным управлением СКР по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении гражданского лица и полицейского отдельного батальона ППС полиции МО МВД России «Сунженский» Ингушетии, сказано в сообщении СК России.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Установлено, что знакомые между собой фигуранты совместно с иными лицами, действуя по предварительному сговору, в период времени до 1 октября 2020 года незаконно приобрели оружие с целью его дальнейшей реализации и сбыта. Затем на территории сельского поселения Сурхахи и в Назрани сбыли огнестрельное оружие и боеприпасы покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

25 и 26 февраля 2022 года следователями ГСУ СК России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и региональным управлением ФСБ РФ проведены пять обысков в домовладениях и иных отрабатываемых на причастность лиц.

Фигуранты задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием проверяется причастность подозреваемых к совершению иных преступлений, устанавливается причастность других лиц к совершенным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

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