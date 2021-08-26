Выплаты

В Ингушетии более 15 тыс. пенсионеров получат выплаты по 10 тыс. рублей

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Более 15 тыс. пенсионеров республики в сентябре текущего года получат выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Собеседник издания отметил, что для этого статус пенсионера должен быть получен на дату 31 августа 2021 года, постоянное проживание пенсионера на территории России обязательно. Подавать заявление не нужно: деньги Пенсионный фонд выплатит автоматически.

Также выплата не учитывается в составе доходов пенсионера и не влияет на остальные субсидии и льготы, она не подлежит удержанию судебными приставами.

Напомним, 24 августа Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

В тот же день, выступая на пленарном заседании второго этапа XX съезда «Единой России», Путин отметил, что одна из приоритетных задач партии — забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве прямой помощи — нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», — пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионерам должна быть организована максимально оперативно. «Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», — добавил Президент России.

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