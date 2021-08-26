В Ингушетии более 15 тыс. пенсионеров получат выплаты по 10 тыс. рублей

Собеседник издания отметил, что для этого статус пенсионера должен быть получен на дату 31 августа 2021 года, постоянное проживание пенсионера на территории России обязательно. Подавать заявление не нужно: деньги Пенсионный фонд выплатит автоматически.

Также выплата не учитывается в составе доходов пенсионера и не влияет на остальные субсидии и льготы, она не подлежит удержанию судебными приставами.

Напомним, 24 августа Президент России Владимир Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

Единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

В тот же день, выступая на пленарном заседании второго этапа XX съезда «Единой России», Путин отметил, что одна из приоритетных задач партии — забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве прямой помощи — нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», — пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионерам должна быть организована максимально оперативно. «Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», — добавил Президент России.