ЕГЭ

В Ингушетии более 1,5 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по математике

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В Ингушетии более 1,5 тыс. выпускников сдают единый государственный экзамен по математике базового уровня.

Как сообщило Минобрнауки республики, экзамены проходят в 8 пунктах, организованных на базе школ.

Отмечается, что математика — обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовый уровень сдают те выпускники, которым результаты экзамена не нужны для поступления в вуз.

По словам министра Эсет Боковой, следующий ЕГЭ пройдет 6 июня, в этот день выпускники будут сдавать историю и физику.

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