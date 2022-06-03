В Ингушетии более 1,5 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по математике

Как сообщило Минобрнауки республики, экзамены проходят в 8 пунктах, организованных на базе школ.

Отмечается, что математика — обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовый уровень сдают те выпускники, которым результаты экзамена не нужны для поступления в вуз.

По словам министра Эсет Боковой, следующий ЕГЭ пройдет 6 июня, в этот день выпускники будут сдавать историю и физику.