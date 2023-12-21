В Ингушетии более 220 новых потребителей обеспечили электроэнергией

Самый крупный реализованный проект в регионе — выдача 650 кВт первому в Северо-Кавказском федеральном округе заводу алюминиевых сплавов.

Продукцию предприятия, расположенного в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Ожидаемый объем переработки материалов — 5 тыс. тонн в год. Запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест и будет способствовать развитию промышленного комплекса республики.

В числе социально значимых учреждений, которые энергокомпания обеспечила необходимой мощностью в отчетном периоде, 27 образовательных организаций. Энергетики выдали 2,8 МВт 12 школам в городе Сунже, сельских поселениях Верхние Ачалуки, Плиево, Экажево, Троицкое, Берд-Юрт, Инарки, Южное и Ольгетти. Кроме того, статус «в сети» получили детские сады — специалисты обеспечили 15 новых объектов 2,2 МВт мощности. Образовательные учреждения для маленьких расположены в городах Малгобек, Назрань, Сунжа, сельских поселениях Долаково, Троицкое, Яндаре, Вежарий-Юрт.

Еще один значимый проект реализован в сельском поселении Кантышево Назрановского района. Специалисты подключили здесь к централизованным электрическим сетям новое здание участковой больницы. Современный медицинский объект возведен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (нацпроект «Развитие здравоохранения»). Больница рассчитана на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Ввод объекта здравоохранения позволит облегчить доступ сельчан к медицинским услугам, поскольку существующая участковая больница 1960 года постройки не справлялась с потоком посетителей.

Кроме того, энергокомпания продолжает реализацию всех необходимых мероприятий для поддержки и развития сельского хозяйства региона. Обеспечение электроэнергией предприятий агропромышленного комплекса как стратегического сектора является важным фактором для роста экономики республики. Так, в январе-ноябре текущего года специалисты оперативно «зажгли свет» пяти крестьянско-фермерским хозяйствам в городах Малгобеке и Сунже, сельских поселениях Троицкое, Сурхахи и Кантышево.

Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям — одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. Действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе Личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям