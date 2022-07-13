В Ингушетии будут поощрять представителей СМИ

«Ежегодная премия в области СМИ проводится совместно с Ингушским региональным отделением ООО «Союз журналистов России» и является формой поощрения сотрудников редакций СМИ, осуществляющих производство и выпуск продукции на территории республики», — сказал собеседник.

По его словам, в частности, премия присуждается за лучшие информационные материалы, опубликованные в печатных СМИ, транслировавшиеся по телевидению и радио, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период с января по октябрь.

«Вручение премии будет проходить ежегодно 1 декабря. Размер денежной премии за первое, второе и третье места в каждой номинации составляет 50, 30, 20 тысяч рублей соответственно. Размер денежной премии победителям в номинации «Журналист года» и «Блогер года» составляет по 100 тысяч рублей», — добавили в Миннаце.

Отметим, что информация о лауреатах премии будет размещаться на официальном сайте Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия.