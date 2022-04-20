В Ингушетии будут судить экс-главу медико-социальной экспертизы за махинации с инвалидностью

«По версии следствия, женщина с 2014 г. по 2020 г., являясь руководителем медико-социальной экспертизы бюро № 7 Главного бюро МСЭ по республике, незаконно установила девяти жителям республики различные группы инвалидности», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, впоследствии эти лица получали соответствующие пенсионные выплаты. В связи с этим пенсионному фонду причинен ущерб почти на 4 млн рублей.

Проведенные в 2021 году повторные медико-социальные экспертизы отменили решения о признании их инвалидами, а пенсионные выплаты по инвалидности прекращены.

Экс-чиновницу обвиняют в совершении девяти эпизодов преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства)

Уголовное дело окончено расследованием УФСБ России.