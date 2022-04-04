В Ингушетии будут судить полицейского за присвоение карт для заправки служебного транспорта

Следствием установлено, что в период с 24 марта 2020 по 1 марта 2021 года обвиняемый правоохранитель получал в федеральном казенном учреждении «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Республики Ингушетия» топливные карты компании для заправки служебного транспорта. Затем он передавал их персоналу различных автозаправочных станций ООО «РН-Ингушнефтепродукт», расположенных на территории региона. Их работники по просьбе мужчины с использованием установленного на данных картах лимита топлива осуществляли заправку дизельным топливом и бензином транспортных средств, не принадлежащих органам внутренних дел.

Полученные таким образом от клиентов заправочных станций наличные денежные средства впоследствии передавались, который распоряжался ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий федеральному казенному учреждению «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Республики Ингушетия» причинен имущественный вред на сумму более 540 тыс. рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением имущественного вреда, в ходе расследования арестовано имущество обвиняемого на сумму более 570 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд Ингушетии.