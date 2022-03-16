Следком

В Ингушетии будут судить преподавателя колледжа из-за падения студента со скалодрома

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года мастер производственного обучения пожарно-спасательного колледжа в городе Сунжа, в ходе проведения практического занятия, в нарушение инструкции по технике безопасности, не обеспечив занятия на скалодроме с использованием специального снаряжения и не уложив на пол маты для смягчения удара в случае падения с высоты, дал указание учащемуся подняться на скалодром.

В результате несовершеннолетний, единственным средством обеспечения безопасности которого являлась страховочная веревка, с высоты около 7 метров сорвался со скалодрома и получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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