В Ингушетии чествовали лучшего социального работника

«Первое место в состязаниях заняла Зибайдат Ганиева — социальный работник Назрановского района. Зибайдат в профессии социального работника уже 33 года, все это время она оказывает социальные услуги на дому одиноким пожилым людям. Среди ее подопечных немало тех, кто утратил способность к самообслуживанию и зависит от посторонней помощи», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе церемонии награждения победителя, министр труда Ингушетии Хаджибекир Муталиев отметил, что социальные работники — это люди, которыми он безмерно восхищается.

«Прошедшие годы продемонстрировали, что в нашей жизни должности, звания, награды, а тем более деньги не имеют никакого значения. Главное — любовь к людям и милосердие, которые всегда демонстрируете вы, наши дорогие социальные работники. Ваш труд по уходу за нашими пожилыми людьми в условиях распространения коронавирусной инфекции я не забуду никогда. Огромное спасибо вам за это», — сказал министр.

Напомним, власти Ингушетии в начале года за счёт средств нацпроекта «Демография» закупили технику для социального обслуживания граждан. На сэкономленные средства из федерального бюджета приобретены восемь автомобилей марки Lada Granta для нужд ведомства. Это позволило укрепить материально-техническую базу Минтруда, а также улучшить работу по социальному обслуживанию пожилых людей и инвалидов на дому.

По словам министра, ведомство на протяжении более 20 лет испытывало острую необходимость в подобных автомобилях для осуществления полноценной деятельности по оказанию социальных услуг для граждан, нуждающихся в помощи со стороны государства.