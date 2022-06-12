В Ингушетии чествовали росгвардейцев, принимавших участие в спецоперации на Украине

Мероприятие было приурочено ко Дню России. Отметить событие на площадь пришли сотни людей, среди которых были родственники сотрудников национальной гвардии.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем выступлении отметил, что около четырех месяцев бойцам в тяжелых условиях пришлось отстаивать интересы страны и с честью выполнять свой служебный долг. Но, самое главное, что они вернулись живыми и здоровыми.

«Вас очень ждали ваши родные. Больше всех ждали, что вы приедете сегодня, и будете с нами вместе», — сказал он.

«Сегодня мы отмечаем День России, а наши росгвардейцы как раз отстаивают целостность России на территории ДНР и ЛНР. Мы прикладываем много усилий для признания независимости и самостоятельности двух этих субъектов. Такая позиция является частью политики нашего Президента Владимира Путина и в целом государства. И мы все его в этом поддерживаем», — дополнил руководитель субъекта.

Калиматов напомнил, в каких тяжелых условиях создавалась современная Россия.

«Образование нашего государства складывалось нелегко. И вы многие помните, сколько было проблем, когда начало формироваться государство 12 июня 1990 года. Сегодня вы, ребята, своим примером подтверждаете, что мы и дальше будем отстаивать интересы своей страны. Если территория не отстаивается, и она не является защищенной, то развитие экономики и решение социальных вопросов отходят на второй план», — подчеркнул Глава.

Также в столице состоялось церемония награждения юбилейной медалью «30 лет Республике Ингушетия» росгвардейцев, с честью выполнивших свой служебный долг.

В главный праздник страны День России юным жителям республики, достигшим 14-летнего возраста, Глава Ингушетии вручил паспорта гражданина страны и памятные подарки.