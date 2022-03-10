Акция

В Ингушетии дан старт акции «Zащитникам Отечества»

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В Ингушетии дан старт акции «Zащитникам Отечества», все желающие могут отправить весточку военнослужащим. Люди смогут написать письма военным, задействованным в спецоперации на Украине.

«Российские солдаты и офицеры сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им важна сейчас наша поддержка, тёплые слова и пожелания от простых россиян», — сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Письмо можно оставить в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Кулиева, 15.
Также письма можно направить и на электронную почту приемной — op@ingush. er. ru.
Телефоны для дополнительной информации: 8 (873) 226-88-37, 8 (873) 226-88-34.

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