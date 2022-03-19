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В Ингушетии дан старт международной акции «Сад памяти» по высадке деревьев

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В Ингушетии стартовала международная акция «Сад Памяти», в рамках которой планируется высадить в регионе более 55 тысяч саженцев различных видов пород деревьев на площади 22 га, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Первые 150 саженцев ясеня, акации и кавказской липы высажены в городе Сунжа.

Посадки производились сотрудниками Сунженского лесничества с учетом всех правил. Соблюдалась ориентация относительно сторон света. Не заглубляя корневую шейку, ингушские лесники проследили чтобы корешки были в естественном расправленном виде при посадке саженца, говорится в сообщении. ⠀

Акция будет проходить до конца июня текущего года.

Напомним, инициаторы акции, в рамках нацпроекта «Экология», АНО «Сад памяти», всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов России, федерального агентства лесного хозяйства.

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