В Ингушетии дан старт международной акции «Сад памяти» по высадке деревьев

Первые 150 саженцев ясеня, акации и кавказской липы высажены в городе Сунжа.

Посадки производились сотрудниками Сунженского лесничества с учетом всех правил. Соблюдалась ориентация относительно сторон света. Не заглубляя корневую шейку, ингушские лесники проследили чтобы корешки были в естественном расправленном виде при посадке саженца, говорится в сообщении. ⠀

Акция будет проходить до конца июня текущего года.

Напомним, инициаторы акции, в рамках нацпроекта «Экология», АНО «Сад памяти», всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов России, федерального агентства лесного хозяйства.