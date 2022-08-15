В Ингушетии День флага России отметят автопробегом и концертами

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День Государственного флага России в Ингушетии намерены отметить массовым автопробегом с флагами триколора, концертами, акциями и флешмобами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Главы и правительства региона.

«22 августа запланировано республиканское мероприятие на площади у Башни Согласия в г. Магасе. Здесь же пройдет акция по раздаче волонтерами ленточек и флажков триколора, а также награждение юнармейцев знаком «Юнармейской доблести». Также будет организован автопробег с флагами триколора, участников которого планируется встретить на торжественном мероприятии у Башни Согласия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в домах культуры республики пройдут творческие вечера, праздничные концерты, конкурсы детских рисунков и викторины.

День Государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа.

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