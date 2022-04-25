Благодарность

В Ингушетии директору сельской школы вручили благодарственное письмо главы МВД по региону

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Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Багомед Маммаев вручил благодарственное письмо министра внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина директору второй школы сельского поселения Сурхахи Назрановского района Хеди Евлоевой.

Главный полицейский региона поблагодарил педагога за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения

В пресс-службе МВД по республике отметили, что Евлоева «помогает односельчанам, в том числе старшеклассникам своей школы, найти верные ориентиры в сложной ситуации, складывающейся в стране и мире».

Директор учебного заведения выразила признательность за оказанное ей внимание и отметила, что продолжит выполнять свою главную миссию по подготовке учащихся. Она подчеркнула, что «в складывающихся обстоятельствах необходимо обратить особое внимание на воспитательный процесс, поддерживая в молодежи патриотизм, желание отстаивать интересы страны, готовность прийти на помощь».

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