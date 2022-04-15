Акция

В Ингушетии для дальнобойщиков организовали благотворительную акцию, посвященную погибшим на Украине

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Администрацией Сунженского района совместно с Миннацем Ингушетии была организована благотворительная акция «саг1а» по погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, для водителей большегрузов, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с закрытием пограничного КПП для проезда в Грузию и Турцию, на разговение приготовили большой казан плова, подали чай, финики и холодные напитки.

Отмечается, что в завершение акции присутствующие прочитали коллективную молитву (дуа).

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