В Ингушетии для дальнобойщиков организовали благотворительную акцию, посвященную погибшим на Украине
Администрацией Сунженского района совместно с Миннацем Ингушетии была организована благотворительная акция «саг1а» по погибшим в ходе спецоперации на Украине.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, для водителей большегрузов, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с закрытием пограничного КПП для проезда в Грузию и Турцию, на разговение приготовили большой казан плова, подали чай, финики и холодные напитки.
Отмечается, что в завершение акции присутствующие прочитали коллективную молитву (дуа).