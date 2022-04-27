В Ингушетии для жителей Пригородного района организуют посещение родовых кладбищ

«В ходе указанных мероприятий были изучены и проанализированы обращения и жалобы жителей Ингушетии. Поездка к родовым кладбищам вынужденных переселенцев из Пригородного района будет проведена силами ГУП «Ингушавтотранс» с территории Нового автовокзала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в регионе в период празднования мусульманского праздника Ид Аль-Фитр (Мархаж), с 1 по 4 мая, продлят работу общественного транспорта.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.