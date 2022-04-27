Ид аль-Фитр

В Ингушетии для жителей Пригородного района организуют посещение родовых кладбищ

0

ГУП «Ингушавтотранс» с территории Ингушетии в первый день празднования Ид аль-Фитр (Мархаш) организует поездку к родовым кладбищам граждан, являющихся вынужденными переселенцами из Пригородного района, сообщает пресс-служба Минпромсвязи региона.

«В ходе указанных мероприятий были изучены и проанализированы обращения и жалобы жителей Ингушетии. Поездка к родовым кладбищам вынужденных переселенцев из Пригородного района будет проведена силами ГУП «Ингушавтотранс» с территории Нового автовокзала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в регионе в период празднования мусульманского праздника Ид Аль-Фитр (Мархаж), с 1 по 4 мая, продлят работу общественного транспорта.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы — Путин
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка «Несгибаемые герои Великой Отечественной»
Ингушские школьники посетили Дом-музей скульптора Мамилова в Джейрахе
В горах Ингушетии альпинистка сорвалась во время восхождения
В городе Назрани Ингушетии прошла масштабная благотворительная акция к окончанию Рамадана
Председатель парламента Ингушетии принимает участие в работе Совета законодателей России
Кабмин направит регионам около 4 млрд рублей на строительство мини-отелей
В селе Долаково Ингушетии малоимущим семьям раздали мясо по поручению Главы республики
Школьникам Карабулака рассказали о первых ингушских художниках-профессионалах
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к праздничным мероприятиям в День Победы
В преддверии майских и июньских праздников Калиматов провел заседание АТК Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 