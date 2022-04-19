В Ингушетии должник погасил крупный штраф, чтобы не получить более суровое наказание

0

Перспектива замены штрафа другим видом наказания заставила жителя Назрани выплатить крупный уголовный штраф, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

«В Ингушетии возбуждено исполнительное производство о взыскании с 54-летнего местного жителя уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Штраф ему был назначен судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). С оплатой штрафа гражданин медлил, и сотрудником службы были подготовлены материалы для обращения в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания», — говорится в сообщении.

Нежелание вновь оказаться на скамье подсудимых побудило мужчину исправить ситуацию и погасить долг в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии проходит выставка
В Ингушетии в 2021 году было проведено 195 спортивных мероприятий
Ингушские единороссы навестили семьи погибших на Донбассе военнослужащих
Колбасному производству в селе Кантышево Ингушетии санкции не помеха
В Магасе досрочно завершили капремонт автодороги на улице Нальгиева
Борцы ингушского СК «Ади Ахмад» завоевали 7 медалей на межрегиональном турнире в Грозном
В Назрани Ингушетии близится к завершению капитальный ремонт улицы Дагестанская
Хореографический ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал лауреатом конкурса национального танца «Народные узоры»
В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка к 130-летию полного георгиевского кавалера Магомед-Султана Дахкильгова
Прокурор Сунженского района проведет выездной прием граждан в предгорном селении Аршты
В горах Ингушетии объявили лавинную опасность

Главное

Яндекс.Метрика

 