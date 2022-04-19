В Ингушетии должник погасил крупный штраф, чтобы не получить более суровое наказание

«В Ингушетии возбуждено исполнительное производство о взыскании с 54-летнего местного жителя уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Штраф ему был назначен судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности). С оплатой штрафа гражданин медлил, и сотрудником службы были подготовлены материалы для обращения в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания», — говорится в сообщении.

Нежелание вновь оказаться на скамье подсудимых побудило мужчину исправить ситуацию и погасить долг в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.