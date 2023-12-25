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В Ингушетии два человека отравились угарным газом

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Два человека госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире многоэтажного дома в Магасе, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по региону.

«В квартирном доме по улице Мальсагова, предварительно, из-за забитого дымоходного отверстия произошло отравление угарным газом, пострадали два человека», — рассказал собеседник.

По его словам, состояние пострадавших стабильно тяжелое. Они были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

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