В Ингушетии два человека пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи

«В городе Карабулак по улице Промысловая произошло столкновение трех автомобилей: двух автомобилей марки «Лада Гранта» и «Форд Транзита» (кареты скорой помощи). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые с различной степенью тяжести были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу г. Назрань», — говорится в сообщении.

Помощь пострадавшим оказывали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда «Карабулак-24». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.