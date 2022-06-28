В Ингушетии два человека пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи
В Ингушетии в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи и двух легковых машин пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В городе Карабулак по улице Промысловая произошло столкновение трех автомобилей: двух автомобилей марки «Лада Гранта» и «Форд Транзита» (кареты скорой помощи). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые с различной степенью тяжести были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу г. Назрань», — говорится в сообщении.
Помощь пострадавшим оказывали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда «Карабулак-24». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.