ДТП

В Ингушетии два человека пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи

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В Ингушетии в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи и двух легковых машин пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В городе Карабулак по улице Промысловая произошло столкновение трех автомобилей: двух автомобилей марки «Лада Гранта» и «Форд Транзита» (кареты скорой помощи). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые с различной степенью тяжести были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу г. Назрань», — говорится в сообщении.

Помощь пострадавшим оказывали четверо сотрудников поисково-спасательного отряда «Карабулак-24». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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