В Ингушетии два человека ранены при применении полицейскими табельного оружия

Отмечается, что 25 декабря уходящего года днем на стационарном посту «Ангара 122», расположенном при въезде в сельское поселения Нестеровское Сунженского района, водитель Mercedes-Benz, проигнорировав требования правоохранителей остановиться, наоборот прибавил скорость.

Для пресечения противоправной деятельности полицейскими было применено огнестрельное табельное оружие, в результате чего автомобиль получил механические повреждения и, проехав около 500 метров, остановился, находившиеся в нем лица задержаны.

В результате применения оружия водителю автомашины причинено огнестрельное ранение, как и работнику рекламного агентства, осуществлявшему монтаж баннера неподалеку от стационарного поста. Обоих мужчин доставили в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы, а также огнестрельное оружие, находившееся в салоне иномарки. Назначены судебные экспертизы, опрошены свидетели, проводятся иные проверочные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.