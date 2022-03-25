В Ингушетии два года подряд самая высокая ожидаемая продолжительность жизни

Отмечается, что топ регионов-долгожителей второй год подряд возглавляет Ингушетия, здесь показатель ОПЖ составил 80,52 года. В пятерку также вошли Дагестан (76,59 года), Москва (74,55 года), Кабардино-Балкария (73,77 года) и Карачаево-Черкесия (73,47 года).

Самый низкий показатель ОПЖ среди субъектов Росстат регистрирует в Чукотском автономном округе — 64,87 года. Регион занимал последнее место и в 2020 году, с показателем ОПЖ на уровне 65,82 года. В число «аутсайдеров» также вошли Еврейская автономная область (66,12 года), Амурская область (66,3 года), Иркутская область (66,8 года) и Забайкальский край (66,82 года).

Как и в прошлом году, самую высокую ОПЖ ожидают в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь показатель составил 73,79 года (-1,05% по сравнению с прогнозом прошлого года). Наиболее низкую ОПЖ фиксируют, как и в 2020 году, в Дальневосточном ФО, 68,06 года (-1,5%).

В Центральном ФО показатель ОПЖ составил 70,85 года (-2,3%), в Северо-Западном — 70,37 года (-2,2%), в Южном — 70,21 года (-2,6%), в Приволжском — 69,5 года (-1,8%), в Уральском — 69,61 года (-1,6%), в Сибирском — 68,3 года (-1,8%).