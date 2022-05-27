Взятка

В Ингушетии два правоохранителя подозреваются в получении взятки

0

В Ингушетии сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте 44 и 34 лет подозреваются в получении взятки «в группе лиц по предварительному сговору», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 18 мая текущего года подозреваемые, вступив в преступный сговор, направленный на вымогательство взятки в крупном размере в виде денежных средств у 26-летнего жителя республики, доставленного в указанный отдел, потребовали передать им денежные средства в сумме 300 тыс. рублей за не совершение в отношении него проверочных действий, входящих в их полномочия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вечером того же дня, реализуя свой преступный умысел, в городе Назрани они получили от матери молодого человека требуемые денежные средства.

Подозреваемые задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Директор ДК села Нестеровское Ингушетии Юсуп Евлоев отмечен благодарностью министра культуры РФ
В Малгобеке модернизируют музей боевой и трудовой славы
Берега рек Асса и Назранка в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Ингушетии прошел республиканский этап VIII Всероссийского хорового фестиваля
Министр культуры Ингушетии поздравила библиотекарей республики с профессиональным праздником
В Назрани Ингушетии пройдёт детское праздничное мероприятие ко Дню республики
В Ингушетии широко отпразднуют юбилей республики
В Ингушетии проходит выставка Шуайнат Максудовой «Краски жизни родного Чоха»
Юные друзья пограничников поздравили своих шефов с праздником
В Ингушетии отпраздновали День призывника
Первую школу города Сунжа Ингушетии проверили на пожарную безопасность

Главное

Яндекс.Метрика

 