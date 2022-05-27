В Ингушетии два правоохранителя подозреваются в получении взятки

По данным следствия, 18 мая текущего года подозреваемые, вступив в преступный сговор, направленный на вымогательство взятки в крупном размере в виде денежных средств у 26-летнего жителя республики, доставленного в указанный отдел, потребовали передать им денежные средства в сумме 300 тыс. рублей за не совершение в отношении него проверочных действий, входящих в их полномочия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вечером того же дня, реализуя свой преступный умысел, в городе Назрани они получили от матери молодого человека требуемые денежные средства.

Подозреваемые задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.