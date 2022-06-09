Мошенничество

В Ингушетии фермер присвоил 2 млн рублей через программу по поддержке КФХ

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В Ингушетии раскрыли хищение руководителем местного КФХ порядка 2 млн рублей через региональную программу по развитию семейных животноводческих ферм, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Установлено, что в июне 2018 года житель республики подал заявку на участие в конкурсном отборе среди КФХ, претендующих на получение господдержки. Гражданин представил в Минсельхоз все необходимые документы для участия в конкурсе, в том числе выписку с банковского счета, подтверждающую, что на расчетном счете его КФХ имеется не менее 40% от затрат за счет собственных средств. С целью придания видимости наличия финансовых средств, соискатель обеспечил перечисление на расчетный счет 1 млн 200 тыс. руб., которые он через три дня вернул перечислившей их организации», — говорится в сообщении.

В июле 2018 года комиссией по конкурсному отбору заявок данному фермеру были выделены денежные средства (грант) по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» в размере 2 млн руб.

«Между КФХ соискателя и Минсельхозом Ингушетии заключено соглашение, на основании которого мужчина открыл лицевой счет в целях дальнейшего обналичивания выделенных средств, однако обязательства, предусмотренные указанным соглашением, он не исполнил», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в действиях упомянутого гражданина, а также иных неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

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