Бокс

В Ингушетии формируют команды юных боксёров для участия в общероссийских соревнованиях

0

В Ингушетии формируют команды юных спортсменов для участия в первенстве СКФО и турнире «Юность России» по боксу.

Площадкой проведения первенства республики по боксу стал специализированный зал в Назрани. Около 300 юных боксёров соревнуются в 13 весовых категориях.

По словам старшего тренера юниорской сборной Ингушетии Абдул-Кадыра Хамхоева, звание лучшего и путевку в сборную республики отстаивают спортсмены из всех районов республики.

«Мы уделяем большое внимание молодым спортсменам, делаем акцент на качество учебно-тренировочного процесса, объём соревновательной практики», — подчеркнул Хамхоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия и Тюменская область заключили соглашение о прямом авиасообщении
Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Ваха Беков
Прокуратура Ингушетии проверит строительную компанию после смерти рабочего
Власти Ингушетии зарегистрируют слоган «Ингушетия — родина башен»
Ингушский борец вольного стиля Абдулла Томов стал победителем открытого Кубка Польши
Аграрии Ингушетии получат более 375 млн рублей господдержки
Школу 1915 года постройки в Ингушетии закроют из-за грубых нарушений правил безопасности
ФАС обещает штрафы за «искусственный дефицит» сахара
СК Ингушетии начал проверку по факту гибели рабочего на стройке
Covid-19 за сутки выявили у 27 жителей Ингушетии
В городе Назрани отремонтируют 6 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Главное

Яндекс.Метрика

 