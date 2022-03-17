В Ингушетии формируют команды юных боксёров для участия в общероссийских соревнованиях

Площадкой проведения первенства республики по боксу стал специализированный зал в Назрани. Около 300 юных боксёров соревнуются в 13 весовых категориях.

По словам старшего тренера юниорской сборной Ингушетии Абдул-Кадыра Хамхоева, звание лучшего и путевку в сборную республики отстаивают спортсмены из всех районов республики.

«Мы уделяем большое внимание молодым спортсменам, делаем акцент на качество учебно-тренировочного процесса, объём соревновательной практики», — подчеркнул Хамхоев.