Прокуратура

В Ингушетии главного инженера энергокомпании будут судить за гибель человека после удара током

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43-летний главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Карабулакской РЭС предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемый, зная, что одна из линий электропередач, находящаяся на балансе компании и проходящая на расстоянии 1,5 метров от края асфальтового покрытия автомобильной дороги «Карабулак-Троицкое», функционирует с нарушениями требований безопасности, в течении двух лет не предпринимал меры по их устранению.

В результате 21 мая прошлого года пассажир, припаркованного на обочине дороги автомобиля открыл дверь машины и погиб, получив удар электрическим током из-за низкого расстояния между грузовиком и электрическим проводом на высоте 4,16 метра. Между тем, наименьшее расстояние нижнего провода высоковольтной ЛЭП от земли или иного покрытия, в случае его сближения с автодорогой, не может быть менее 7 метров.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Оно направлено для рассмотрения по существу в Карабулаский районный суд.

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