В Ингушетии главный инженер фирмы стал фигурантом дела о взятке на 76 тыс. рублей
В Ингушетии главного инженера ПИК «Роскадастр» заподозрили в получении взятки в размере 76 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«11 сентября текущего года пресечена противоправная деятельность ведущего инженера ПИК «Роскадастр», который в период с декабря 2021 года по март 2022 года неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения (взятки) в общем размере не менее 75 900 рублей», — рассказал собеседник издания.
По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 290 УК России (получение взятки).
Фигуранту в рамках инкриминируемой статьи может грозить до шести лет заключения со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.