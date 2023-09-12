В Ингушетии главный инженер фирмы стал фигурантом дела о взятке на 76 тыс. рублей

«11 сентября текущего года пресечена противоправная деятельность ведущего инженера ПИК «Роскадастр», который в период с декабря 2021 года по март 2022 года неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения (взятки) в общем размере не менее 75 900 рублей», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 290 УК России (получение взятки).

Фигуранту в рамках инкриминируемой статьи может грозить до шести лет заключения со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.