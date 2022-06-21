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В Ингушетии готовятся к открытию инклюзивной гончарной мастерской

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В Ингушетии с 1 июля приступят к реализации социального проекта победителя второго конкурса президентских грантов 2022 года «Инклюзивная гончарная мастерская «Малх», подготовленного командой Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых.

Проект позволит создать в республике первую гончарную мастерскую, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут провести творческий досуг, самореализоваться и обрести новую профессию.

Реализация проекта начнется с закупки оборудования и приглашения специалистов АНО «Творческое объединение «Пензахобби», которые в течение 20 дней будут обучать мастеров и волонтеров.

Как рассказали авторы проекта, курсы по гончарному мастерству для людей с ОВЗ начнут свою работу после официальной презентации проекта, проведение которой запланировано на конец августа текущего года. В рамках мероприятия будут проведены мастер-классы по гончарному ремеслу и ручной лепке.

«Для людей с ОВЗ данная социальная инициатива — это не только возможность самореализации, раскрытия и демонстрации своих творческих способностей, но и перспектива изменения качества жизни», — отметил собеседник.

По его словам, гончарное мастерство и глинотерапия активно используются в реабилитации людей с различными нарушениями здоровья, так как развивают общую и мелкую моторику рук, улучшают физическое и психологическое здоровье. Мастерская будет работать с людьми с разными формами инвалидности: нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

«Наша команда уже провела несколько гончарных мастер-классов для людей с инвалидностью, на которых они своими руками смогли слепить посуду и украшения, и мы выявили актуальность данного направления, а также заинтересованность со стороны людей с ОВЗ в постоянных занятиях», — рассказал представитель ИРО ВОС.

Занятия для людей с ОВЗ будут проходить бесплатно, окупать расходы в будущем планируется за счет доходов с мастер-классов для обычных людей, которые изъявили желание после своей работы посещать мастерскую, так как работа с глиной способствует снижению стресса.

Информационным партнером проекта «Инклюзивная гончарная мастерская «Малх» выступает редакция газеты «Ингушетия».

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