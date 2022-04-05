Безопасность

В Ингушетии готовятся к паводкоопасному периоду

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Подготовку к паводкоопасному периоду обсудили на заседании правительства Ингушетии под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

Как сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Исы Татиева, для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод утвержден план мероприятий, предусматривающий работы по очистке русел рек и подмостовых пространств от наносов, кряжей, бытового мусора, поваленных деревьев, а также очистку ливневых канализации на всей территории региона.

Татиев напомнил, что невыполнение данного плана может повлечь за собой серьезные последствия, связанные с затоплением жилых домов в населенных пунктах, и нарушением условий жизнедеятельности населения.

В связи с этим, главам муниципалитетов республики рекомендовано в короткие сроки завершить проведение данных работ. Это касается сельских поселений Яндаре, Сурхахи, Экажево, Мужичи, Галашки, Нестеровское, Троицкое и городов Малгобек, Магас, Назрань, Карабулак и Сунжа.

Кроме того, Сластенин поручил своему первому заместителю Магомеду Евлоеву провести совещание по вопросу приведения в порядок Алханчуртского канала.

Напомним, пик весенне-летних паводков в Ингушетии обычно приходится на конец мая — начало июня с выпадением ливневых осадков и повышением температурного режима в горах.

Как ранее сообщалось, при наихудшем сценарии развития в зону возможного затопления могут попасть: города Сунжа и Карабулак, сельское поселение Троицкое и населенный пункт Тамариани. Общая численность населения здесь составляет 5722 человека.

В регионе создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью 2572 человека, 640 единиц техники и 8 плавсредств, в том числе от МЧС России 729 человек, 66 единиц техники и 4 плавсредства.

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