Совещание

В Ингушетии идет подготовка к спортивному турниру памяти Героя России Алихана Калиматова

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В Ингушетии рассмотрели вопросы подготовки к международному турниру по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова.

Соответствующее совещание провёл руководитель спортивного ведомства республики Али Дошхоклоев. Он поинтересовался, на какой стадии находится подготовка к турниру, какие вопросы остаются открытыми, что сделано и что осталось сделать.

Министр, сообщила его пресс-служба, проверил оформление зала и опробовал уложенные ковры. Али Дошхоклоев отметил, что в дни соревнований прежде всего важен комфорт и удобство для спортсменов и гостей мероприятия.

«Также стоит немалое внимание уделить и обеспечению мер безопасности для участников и зрителей этого масштабного турнира», — прокомментировал министр спорта РИ.

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