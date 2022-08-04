В Ингушетии идет подготовка к спортивному турниру памяти Героя России Алихана Калиматова

Соответствующее совещание провёл руководитель спортивного ведомства республики Али Дошхоклоев. Он поинтересовался, на какой стадии находится подготовка к турниру, какие вопросы остаются открытыми, что сделано и что осталось сделать.

Министр, сообщила его пресс-служба, проверил оформление зала и опробовал уложенные ковры. Али Дошхоклоев отметил, что в дни соревнований прежде всего важен комфорт и удобство для спортсменов и гостей мероприятия.

«Также стоит немалое внимание уделить и обеспечению мер безопасности для участников и зрителей этого масштабного турнира», — прокомментировал министр спорта РИ.