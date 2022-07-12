В Ингушетии индекс потребительских цен в июне снизился на 0,77%

На продовольственные товары индекс снизился на 2,1%, а на непродовольственные увеличился на 0,7%. На услуги оказываемых населению, индекс также увеличился на 0,5%.

В июне текущего года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 116,4%, в том числе: на продовольственные товары — 121,2%; непродовольственные — 115,9%; услуги — 103,9%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце июня составила в расчете на месяц 6178,52 руб. и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 5,8%.