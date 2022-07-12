Статистика

В Ингушетии индекс потребительских цен в июне снизился на 0,77%

0

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в июне по отношению к маю текущего года составил 99,23%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс снизился на 2,1%, а на непродовольственные увеличился на 0,7%. На услуги оказываемых населению, индекс также увеличился на 0,5%.

В июне текущего года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 116,4%, в том числе: на продовольственные товары — 121,2%; непродовольственные — 115,9%; услуги — 103,9%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце июня составила в расчете на месяц 6178,52 руб. и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 5,8%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки погиб человек
Правоохранители изъяли у троих жителей Ингушетии незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы
МЧС по Ингушетии предупреждает о пожароопасности V класса
Житель Ингушетии обвиняется в нападении на полицейского
За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии 7 раз привлекались на тушение пожаров
Один человек погиб, двое пострадали в автоавариях в Ингушетии
Хищение свыше 12 млн руб. при строительстве школы расследуют в Ингушетии
В Ингушетии после вмешательства прокуратуры погашен долг перед предпринимателем в 30 млн руб.
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал обладателем суперкубка России в составе «Зенита»
Ингушский ТЮЗ приглашает на свой новый спектакль «Сказки старого Коркута»
В НБ Ингушетии проходит выставка к 100-летию со дня рождения писателя Ахмета Мальсагова

Главное

Яндекс.Метрика

 