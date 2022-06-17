Статистика

В Ингушетии индекс потребительских цен в мае вырос на 0,5%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетия в мае текущего года по отношению к апрелю составил 100,05%.

Как сообщает Северо-Кавказстат, на продовольственные товары индекс снизился на 0,2%, а на непродовольственные увеличился (0,7%). На услуги оказываемых населению, индекс снизился на 0,4% процента.

В мае этого года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 117,3%, в том числе: продовольственные товары — 123,7%; непродовольственные — 115,2%; услуги — 103,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце мая 2022 года составила в расчете на месяц 6559,79 руб. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем — 0,2%.

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