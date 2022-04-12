В Ингушетии индекс промышленного производства в прошлом году вырос на 2,5%
В Ингушетии индекс промышленного производства в 2021 вырос на 2,5%. Объем отгруженных товаров в промышленности больше уровня 2020 года почти на 14%, то есть 7, 8 млрд рублей.
Об этом сообщила министр экономического развития республики Эсет Тумгоева на заседании регионального правительства под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.
По индексу сельскохозяйственного производства Ингушетия заняла второе место по СКФО — 118,4%, объем аграрной продукции составил 14,9 млрд рублей.
Объем продукции животноводства также вырос на 20%, чему способствовало увеличение производства мяса на 9,5%, молока на 17,8%, яиц на 6,5%. Рост показало и растениеводство (48%).
Также расширена общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. Она составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем годом ранее.
Тумгоева отметила, что и по заработной плате произошли положительные изменения — среднемесячная начисленная заработная плата работника по полному кругу организаций за 2021 год выросла на 3 % и составила 31 297 рублей.