В Ингушетии индекс промышленного производства в прошлом году вырос на 2,5%

Об этом сообщила министр экономического развития республики Эсет Тумгоева на заседании регионального правительства под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.

По индексу сельскохозяйственного производства Ингушетия заняла второе место по СКФО — 118,4%, объем аграрной продукции составил 14,9 млрд рублей.

Объем продукции животноводства также вырос на 20%, чему способствовало увеличение производства мяса на 9,5%, молока на 17,8%, яиц на 6,5%. Рост показало и растениеводство (48%).

Также расширена общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. Она составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем годом ранее.

Тумгоева отметила, что и по заработной плате произошли положительные изменения — среднемесячная начисленная заработная плата работника по полному кругу организаций за 2021 год выросла на 3 % и составила 31 297 рублей.