Экономика

В Ингушетии индекс промышленного производства в прошлом году вырос на 2,5%

0

В Ингушетии индекс промышленного производства в 2021 вырос на 2,5%. Объем отгруженных товаров в промышленности больше уровня 2020 года почти на 14%, то есть 7, 8 млрд рублей.

Об этом сообщила министр экономического развития республики Эсет Тумгоева на заседании регионального правительства под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.

По индексу сельскохозяйственного производства Ингушетия заняла второе место по СКФО — 118,4%, объем аграрной продукции составил 14,9 млрд рублей.

Объем продукции животноводства также вырос на 20%, чему способствовало увеличение производства мяса на 9,5%, молока на 17,8%, яиц на 6,5%. Рост показало и растениеводство (48%).

Также расширена общая площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. Она составила 66,7 тыс. га, что на 3,1 тыс. га больше, чем годом ранее.

Тумгоева отметила, что и по заработной плате произошли положительные изменения — среднемесячная начисленная заработная плата работника по полному кругу организаций за 2021 год выросла на 3 % и составила 31 297 рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства
Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России
В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж
На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва
Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»
В мэрии Назрани Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся явки призывников
В Ингушетии впервые с марта снизились цены на сахар и детское питание
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по всестилевому карате

Главное

Яндекс.Метрика

 