В Ингушетии ищут обманутых дольщиков долгостроя в Назрани

«В ходе расследования установлено, что должностные лица, действующие от имени ООО «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург», на протяжении 2013-2020 гг. заключали с гражданами договоры долевого участия на строительство объектов недвижимости в Назрани, а именно домов № 9, 15, 68 по пр. Базоркина и дома № 3 по ул. Чеченская. Договоры предусматривали привлечение денежных средств граждан. До настоящего времени строительство указанных домов не завершено», — говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц ООО «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург» возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следственное управление МВД по Ингушетии просит граждан, которые пострадали от действий должностных лиц ООО «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург», явиться в СУ МВД по республике. При себе необходимо иметь паспорт, а также договор долевого участия в строительстве объекта недвижимости и квитанцию о передаче денежных средств.

Связаться со следователем можно по номеру телефона: +7 937 447 93 77 (Горбунов Алексей Владимирович).