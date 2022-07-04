Криминал

В Ингушетии ищут обманутых дольщиков долгостроя в Назрани

0

Правоохранительные органы Ингушетии устанавливают потерпевших по уголовному делу о мошенничестве под видом долевого строительства. Под следствие попала строительная компания «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«В ходе расследования установлено, что должностные лица, действующие от имени ООО «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург», на протяжении 2013-2020 гг. заключали с гражданами договоры долевого участия на строительство объектов недвижимости в Назрани, а именно домов № 9, 15, 68 по пр. Базоркина и дома № 3 по ул. Чеченская. Договоры предусматривали привлечение денежных средств граждан. До настоящего времени строительство указанных домов не завершено», — говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц ООО «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург» возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следственное управление МВД по Ингушетии просит граждан, которые пострадали от действий должностных лиц ООО «ПарэксСтрой-Санкт-Петербург», явиться в СУ МВД по республике. При себе необходимо иметь паспорт, а также договор долевого участия в строительстве объекта недвижимости и квитанцию о передаче денежных средств.

Связаться со следователем можно по номеру телефона: +7 937 447 93 77 (Горбунов Алексей Владимирович).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До восьми лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение осколочной гранаты
Эмблему празднования 100-летия Ингушетии выберут в ходе республиканского конкурса
Юные боксеры из села Кантышево Ингушетии успешно выступили на турнире в Ессентуках
Активисты «Бессмертного полка» Ингушетии приняли участие в благоустройстве захоронения времен ВОВ
Еще одна новая школа появится в городе Сунжа Ингушетии
Юные вокалистки из Карабулака выступили перед своими сверстниками в пришкольном лагере
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в Назрани
Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на получение грантов Российского фонда культуры
Министерство культуры Ингушетии объявляет кастинг музыкантов
Очередной поединок ингушского боксера-профессионала Али Измайлова запланирован на август
Абдуллах Гелисханов стал призером XXV Всероссийских соревнований по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 