В Ингушетии ищут подрядчика для реконструкции моста через реку Сунжа на ФАД «Кавказ»

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В Ингушетии объявлен конкурс на реконструкцию моста через реку Сунжа на дороге «Р-217 «Кавказ» — Экажево — Сурхахи». Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Подрядную организацию ищут для проведения реконструкции мостового перехода через реку Сунжа на 1,6-м км дороги «Р-217 «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» в селе Экажево в Назрановском районе.

Начальная стоимость контракта — 185,2 млн рублей.

Согласно документации, мост обеспечивает связь Магаса с Назранью через село Экажево. Переправа связывает Джейрахский, Сунженский, Назрановский районы. Строительная длина моста с подходами составляет 200 метров, проезжая часть предусматривает две полосы движения, тип покрытия — асфальтобетон. Проект реконструкции включает разборку существующего моста и строительство нового.

К работам на объекте необходимо приступить с даты заключения контракта и завершить 30 июня 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 апреля, победителя конкурса определят 11 апреля.

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