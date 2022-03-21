В Ингушетии ищут подрядчика для реконструкции моста через реку Сунжа на ФАД «Кавказ»

Подрядную организацию ищут для проведения реконструкции мостового перехода через реку Сунжа на 1,6-м км дороги «Р-217 «Кавказ» — Экажево — Сурхахи» в селе Экажево в Назрановском районе.

Начальная стоимость контракта — 185,2 млн рублей.

Согласно документации, мост обеспечивает связь Магаса с Назранью через село Экажево. Переправа связывает Джейрахский, Сунженский, Назрановский районы. Строительная длина моста с подходами составляет 200 метров, проезжая часть предусматривает две полосы движения, тип покрытия — асфальтобетон. Проект реконструкции включает разборку существующего моста и строительство нового.

К работам на объекте необходимо приступить с даты заключения контракта и завершить 30 июня 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 апреля, победителя конкурса определят 11 апреля.